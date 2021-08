Friese Poort Drachten en GGD yntimidearre troch antyfaksdemonstranten

De dokter en advokaat hawwe dus sels de plysje belle, om't se de foarljochting net bywenje mochten. Nei in petear mei de plysje ha se de skoalle ferlitten. De skoalle tinkt tegearre mei de GGD nei oer oanjefte tsjin de fertochten fanwegen it yntimidearjende karakter fan it foarfal. "We gaan onderzoeken met de GGD of we aangifte gaan doen, dat speelt nog."

Demonstraasje

De demonstraasje wie fan tefoaren bekend, en ek tastien troch de skoalle. "Iedereen heeft recht om te demonstreren. We hebben ze daar de ruimte voor gegeven, we hebben een vak ingedeeld waar mensen konden staan. Ze konden in gesprek met studenten, dat is ook gebeurd. Maar wij vinden het heel vervelend dat het op deze toon moet. Wij willen het gesprek wel aan gaan, maar dan moet het wel een goed gesprek worden."