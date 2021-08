Friese Poort Drachten en GGD dogge oanjefte tsjin antyfaksdemonstranten

By ROC Friese Poort yn Drachten is in antyfaksinaasjedemonstraasje moandei út de hân rûn. De GGD is by de mbo-skoalle om foarljochting te jaan oer it coronafaksin. Twa demonstranten binne de skoalle yngien en misledigen en yntimidearren GGD-meiwurkers, personiel fan de skoalle en de studinten.