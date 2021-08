Joël de Jong einiget as lêste op 100 meter hurdrinnen

Sechsde by it fierspringen

De Jong hat op de Paralympyske Spelen ek al meidien by it fierspringen. As nûmer trije op de wrâldranglist op dat ûnderdiel hie er hoop op in medalje. De Harnzer einige yn de T63-klasse mei in ôfstân fan 6,41 meter as sechsde. "Er had meer ingezeten. Wat dat betreft ben ik teleurgesteld", sa sei De Jong.