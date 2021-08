Wike nei wetteroerlêst yn mûne Wâldsein: "It liket de goede kant op te gean"

Reekers makke him net sa drok om de meubels, neffens him wie it benammen de fraach hoe bot oft de skea oan de masines wie. In wike letter binne de soargen noch net hielendal fuort, seit Reekers: "Benammen ús wurkpleats. Dêr meitsje we ús noch hieltyd wat soargen oer, mar it liket al wat de goede kant op te gean."

Guon masines binne der goed foarwei kaam, oaren net: "We hawwe in oantal masines dy dogge it alwer, dêr ha de motoaren ek net hielendal fan ûnder wetter stien. Der binne twa masines, dy motoaren hawwe it foarearst bejûn."