Wat is de oarsaak fan de stjerte by brúnfisken? Undersikers sykje it út

De bisten gean nei de Universiteit Utrecht foar fierder ûndersyk. Biolooch en ûndersiker Lonneke IJsseldijk sil de bisten ûndersykje om de deadsoarsaak te achterheljen.

"We zijn nog niet begonnen met het onderzoek", seit Lonneke IJsseldijk. "Onze eerste prioriteit is om de beesten deze kant op te krijgen. "Wat we hebben, ligt opgeslagen in de vriezer. We moeten ons voorbereiden en bedenken wat willen we onderzoeken. Er zijn een aantal per eiland verzameld. We zijn afhankelijk van in hoever de staat van ontbinding is, dat beperkt ons en misschien kunnen we niet zoveel onderzoeken als we zouden willen."

Brúnfisken op seksjetafel

It bist wurdt op de seksjetafel lein. "Dan voeren we autopsie uit. We beginnen aan de buitenkant en werken dan naar binnen, bekijken de organen en bemonsteren die. We onderzoeken bijvoorbeeld of er voedsel in de maag zit. Een belangrijke vraag is of ze gezond waren of dat ze al tekenen van ziekte hadden en of dat hetzelfde is voor alle dieren of juist verschillend per dier. Maar misschien komen we er ook niet achter omdat het kadaver in zo'n slechte staat is."

Spekulearje nei oarsaak

Se kin noch neat sizze oer mooglike oarsaken. "Dat is speculeren. Het valt op dat ze allemaal in dezelfde staat van ontbinding zijn, dus zouden ze op hetzelfde moment moeten zijn overleden." By sokke massale oantallen hat it faak te krijen mei sykte of dat der sprake is fan in minsklike aktiviteit. "Als het zou gaan om een aanval van een zeehonden zie je dat dat meer gebeurt bij individuele dieren."

In minsklike aktiviteit soe in resinte marine-oefening wêze kinne. Oft dêr eksplosiven by brûkt binne, wurdt útsocht. "Die vraag ligt bij het ministerie van Defensie."

Ferslachjouwer Remco de Vries is moandei op it eilân en follet oan: "It binne stresskippen, se binne bot ôfhinklik fan har sonar en gehoar. As der dan enoarme klappen komme, kinne se der sa'n knau fan krije dat se der dea oan gean."