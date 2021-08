Welmoed Sijtsma docht mei oan Wie is de Mol?

Alle nije kandidaten foar it 22e seizoen fan telefyzjeprogramma Wie is de Mol? binne doe bekend makke. Welmoed Sijtsma wurke earder as ferslachjouwer by Omrop Fryslân en presintearre jierrenlang it Jeugdjournaal. Op it stuit is se fêste presintatrise fan talkshow Op1 en Goedemorgen Nederland.

Wie is de Mol?

Yn Wie is de Mol? moatte kandidaten as groep opdrachten dwaan om jild binnen te heljen, wylst ien yn har fermidden it spultsje sabotearret; de Mol. De earste ôflevering wurdt yn jannewaris 2022 útstjoerd.