Twa Friezen yn nije searje fan Boer Zoekt Vrouw

Boer Jouke hat in bedriuw mei 110 Jerseykij en jongfee. Hy siket in selsstannige frou. "Ik hoef geen muurbloempje. Iemand die zich makkelijk mengt onder vrienden", is te lêzen op de webside fan it programma. Nei't syn heit in harsenynfarkt krige yn 2011 wurket er folslein op it bedriuw. Yn syn frije tiid docht er oan sloeproeien. Hy hat ek wol meidien oan de HT-race fan Harns nei Skylge.

Melke as ûntspanning

Om in oere as fiif moarns begjint er mei melken. Dêrnei jout er him noch wer even del en jûns is er om in oere of seis klear. Hy mei graach allinne melke, it is foar him ûntspanning. Hy fynt it moai om boer te wêzen om't er altyd bûten wurkje mei, mei bisten en dat er sels syn eigen dei yndiele kin.

Yn in relaasje fynt er iepenheid belangryk. Hy hat wol relaasjes hân. Syn partner hoecht net mei te wurkjen.