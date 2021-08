Ek al deade brúnfisken op fêste wâl oanspield

Der wurdt sein dat it wynmûnepark fan ynfloed wêze kinne soe, of in marine-oefening. "Alles is mogelijk en daarom is onderzoek zo belangrijk. Er zijn allerlei menselijk activiteiten gaande in de Noordzee. Het is belangrijk om te kijken of dat effect heeft op het leven in zee." In tal bisten is foar ûndersyk meinaam troch minsken fan de universiteit yn Utrecht. "Die liggen in de vriezer." Se binne dwaande alle gegevens te sammeljen, hoefolle bisten op watfoar eilannen oanspield binne en om alles goed te tellen.

Spiele noch mear oan?

Se kin noch net sizze oft der mear bisten oanspiele sille. "We hebben geen idee of we de piek hebben gehad of dat het nog dagen doorgaat. Er zijn berichten dat er nog dode bruinvissen in zee zijn, die gaan nog aanspoelen. Maar ik hoop dat het gauw stopt, want het zijn verschrikkelijke beelden. Ik verwacht echter dat het nog wel een paar dagen doorgaat."