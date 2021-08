Lespakket 'de Regenboogweken' leart skoalbern oer genderdiversiteit

"It boadskip is datst hâlde meist fan wa'tst wolst", seit Janneke Bijlsma, ien fan de inisjatyfnimmers. "Dat is nedich salang't der noch kommentaar jûn wurdt as twa mannen hân yn hân rinne of dat in famke yn elkoar slein wurdt om't se net sizze wol wat har geslacht is."

Op skoallen is net folle omtinken foar saken as homoseksualiteit. "Mei dit pakket kinne skoallen der op boartlike wize mei oan de slach, der sitte spultjes yn en ferskes en opdrachten." Trettjin skoallen ha it pakket besteld. Dat binne noch net sa folle, mar neffens Bijlsma is it noch net bekend by alle skoallen yn Fryslân.

"It is foar bern ek belangryk dat se har herkenne kinne. Der binne ek bern dy't twa heiten of twa memmen hawwe. Hoe moai is it dat it dêr ek ris oer giet op skoalle. Elk mei wêze wa't hy of sy is, it giet oer leafde."