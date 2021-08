Noardeast-Fryslân makket him op foar start Benelux Tour 2021

Takom jier sil de koers sa't it no liket ek in etappe starte of einigje yn Lúksemburch. "Dan wordt de naam Benelux Tour helemaal eer aan gedaan." Oer it dielnimmersfjild is Impens lyrysk: "Ik ben trots dat we het allerbeste deelnemersveld in de geschiedenis van de Benelux Tour, Eneco Tour en Binckbank Tour hebben weten te samenstellen. Zo'n deelnemersveld hebben we nog nooit gehad."

Wat der neffens Impens oan bydraacht dat der safolle grutte nammen oan de start stean, is it plak yn de kalinder, plus dat hurdfytsers har foar de bûnscoaches noch bewize moatte, om útkomme te meien foar har lân by it WK hurdfytsen.