Ljouwerter syktocht nei ierdwaarmte sit yn krúsjale faze

Dit 'Warmte van Leeuwarden'-projekt is in inisjatyf fan Ennatuurlijk, Bouwgroep Dijkstra Draisma, EBN en Shell. Sy binne no ta oan de lêste tûzen meter fan de ûngefear 2.800 meter djippe boarrings. Dêrnei folget in test oft der genôch wetter is en oft dat waarm genôch is. De útslach dêrfan is foar 1 oktober bekend. As alles goed giet, kin dêrnei in twadde put boarre wurde en in waarmtenet oanlein wurde foar de stêd.

"Niet warm genoeg"

Mar as it net goed útpakt, wurdt it ferhaal oars, seit Gert Schurer fan Warmte van Leeuwarden: "Komt er niet voldoende water naar boven of is het water niet warm genoeg dan hebben we wel een probleem. Dan moeten we kijken of het project verder kan of niet."