Underhâldsminsken nedich foar monumint foar ferstoarne bern yn Ljouwert

Op de Noorderbegraafplaats is al sûnt 2005 in monumint foar bern dy't anonym begroeven binne. Op dit gersfjild fan 10 by 70 meter hawwe 1700 bern in plakje krigen. Ek stiet der in monumint fan glês en 16 dakplatanen. Sa'n 40 bern hawwe letter in eigen lytse tegel krigen mei harren namme derop.

"Skonken ticht by elkoar hâlde"

Ek Joris Koning dy't op 4 maart 1969 ferstoar. Syn heit Sip Koning sil it nea wer ferjitte. "Myn frou lei yn it sikehûs en sei dat de poppe deroan kaam. Mar de froedfrou tocht dat dat net sa wie en advisearre myn frou de skonken mar ticht by elkoar te hâlden. Dêrnei is Joris stikt."