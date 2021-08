Simmergast Sipke Jan Bousema: "Drompel om út de kast te kommen noch altyd heech"

"Ik ha mei in soad jongeren praat dy't dat noch altyd fernimme. In jonge fertelde bygelyks dat syn heit en syn broer sa negatyf oer homo's praten, dat er seis jier lang net út de kast doarde te kommen. Dat rekket my, dat sa'n jonge it dêr net feilich genôch foar fynt. Sels bin ik gelokkich opgroeid yn in omjouwing dy't wol feilich wie, mar sels dêr wie it foar my noch in drompel om it sizzen."

Bousema wie snein de saneamde simmergast by Buro de Vries en kaam in oere lang oan it wurd oer syn woartels (Damwâld), syn mediakarriêre (Hilversum), syn nije leafde (út Deventer) en syn takomstplannen.

Fryske reinbôgeflagge

Syn wurk foar de reinbôgemienskip springt de lêste tiid it meast yn it each, lykas dat foar in Fryske reinbôgeflagge. Yn de oanrin nei ComingOut-day (11 oktober) en rôze sneon, dy't dit jier yn Ljouwert holden wurdt (17 oktober), wurket Bousema no oan in Fryske kampanje.

"Heiten en memmen wolle we dêrby belûke, sy wolle dochs it bêste foar harren bern, dat sy lokkich wurde?" Doel is om hjir fia de webside regenboogvlaggenvoorfryslan.frl safolle mooglik minsken by te belûken. Sawol partikulieren as bedriuwen, organisaasjes en ferienings lykas fuotbal- en oare sportklups.

Dy flaggen ha in belangrike sinjaalfunksje, neffens Bousema: "In jonge frou út Driezum fertelde dat fannewike noch, dat se in soad morele stipe fielt as se dy flagge ek yn har eigen omjouwing sjocht. Wat soe it moai wêze as hiel Fryslân op rôze sneon yn de reinbôgekleuren stiet!"