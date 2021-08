SC Hearrenfean ferliest foar it earst dit seizoen

Hearrenfean krige dêrnei hast gjin mooglikheden. Siem de Jong hie noch in skot yn it sydnet, mar dat wie it dan ek wol.

De Wit beslist de wedstriid

AZ koe noch wolris skoare. Tijjani Reijnders spile Milan van Ewijk út. Reijnders joech de bal goed foar en Dani de Wit koe ienfâldich binnentikje: 1-3.

Troch it ferlies stiet Hearrenfean no op it fyfde plak yn de earedifyzje.