Al tsientallen deade brúnfisken oanspield op Waadeilannen; deitaak foar oprommers

Oer alle eilannen soe it om al mear as santich deade brúnfisken gean. Wat opfalt, is dat it meastentiids om folwoeksen bisten giet en dat sy dea oanspiele. It is noch folslein ûndúdlik wat de oarsaak is fan dizze pyk.

"Dit klopt niet"

Van den Berg fertelt dat der alle jierren hûnderten brúnfisken op de Nederlânske kust oanspiele, fan Seelân oant en mei Skiermûntseach. Dat der safolle deade bisten oanspiele yn sa'n koarte tiid is wol bysûnder.

"Dit klopt niet", seit Van den Berg, mar om krekt te witten wat der oan de han is, sil der mear ûndersyk dien wurde moatte. It is net dúdlik oft de pyk al syn hichtepunt berikt hat. SOS Dolfijn sammelet alle gegevens en der sil in tal deade brúnfisken oerbrocht wurde nei de Universiteit fan Utrecht foar fierder ûndersyk.