Berjocht fia Instagram bringt Jhondly van der Meer by nasjonale alvetal Haïty

Van der Meer is adoptearre en wennet sûnt syn sechde yn Ljouwert. De earste jierren fan syn libben brocht er troch yn Haïty. It fuotbalbûn hat dat blykber oppikt en dus krige er fia Instagram it berjochtje.

"Ik dacht eerst: 'Wat is dit?' Normaal doe je dat rechtstreeks via de club en niet via de speler of via Instagram", fertelt de ferdigener. Hy tocht oan in grap en die der earst neat mei. "Ik heb het genegeerd, maar ze bleven maar berichten sturen. Toen moest ik er wel iets mee. Een bekende heeft het voor me opgelost en toen zijn we verder gekomen."

Sneontejûn nei de 2-0 oerwinning op FC Twente is Van der Meer nei Schiphol ta gien, want tsjin twa oere nachts moast er fleane. De reis giet nei Bachrein, om't Haïty dêr twa oefenwedstriden spylje sil. Woansdei tsjin Bachrein en sneon tsjin Jordanië.

Dêrnei komt Van der Meer werom nei Ljouwert en dan is er wer op tiid werom foar it duel fan Cambuur mei Go Ahead Eagles.