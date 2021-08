Lêstip: Swalkers fiele har net sjoen: "Er is geen plek voor mensen zonder plek"

De manlju hawwe meardere problemen en binne hielendal fêstrûn. De iennige mooglikheid foar harren is it libben bûten. Swalkjend fan plak nei plak. Se soene graach wolle dat der oare mooglikheden komme foar dakleazen as harren. Wender is it iennige plak dêr't se terjochte kinne.

Monopoly

Dat is spitich neffens de mannen, dy't beiden al skoften sûnder hûs sitte. Se soene graach sjen dat der oarsoartige opfangen bykomme op mear plakken. De nachtopfang is allinnich foar de nacht, it fielt foar harren as in finzenis en de problematyk dy't se hawwe soarget der ek foar dat se der net terjochte kinne. Se fine it net in goeie saak dat der mar ien plak is en dat der in monopolyposysje is foar Wender.

"Ik zou graag meerdere plekken zien, waar je 's nachts kan verblijven maar ook 24 uur per dag kan binnenlopen. Al die mensen moeten overdag maar zien hoe ze het redden op straat, in de winter ook. Dat kost zoveel energie, dan kun je nooit meer iets opbouwen", seit Peter.