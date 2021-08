Dream komt út foar Jamie Jacobs: "Ik ga 'm straks even aanzetten!"

In geweldige jûn foar Cambuur, mei as hichtepunt it twadde doelpunt, sa seit De Jong. "De ûntlading by ús allegear, de earste oerwinning yn de earedivyzje sûnt desimber 2015", fertelt Henk de Jong optein.

Te folle publyk?

It publyk hie in grutte rôle yn de oerwinning, seit De Jong. "Dat is wol hiel spesjaal, se meitsje sa'n soad lawaai." Sa lûd sels dat it liket as oft der tefolle minsken yn it stadion binne, laket De Jong.

De Jong fynt it moai dat Jacobs nei in minne tarieding no de winst binnenhellet. "Prachtich! Eins moat Jamie Jacobs wol yn de basis, mar ik moat ek op him passe. Mar ik fernaam op de bank dat er deryn moast. We witte wat er kin, dus ik sjoch der net fan op."