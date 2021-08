Goutum wint NK Froulju, Manon Scheepstra pakt Wimpel

De tredde priis wie foar Húzum mei Anne Berber Zeinstra, Anna-Dieuwke Dijkstra en Annelien Broersma.

Wimpel foar Scheepstra

Manon Scheepstra hat mei de oerwinning op it NK no lang om let har Wimpel binnen. Dat is in priis foar keatssters dy't de fjouwer wichtichste wedstriden wûn ha. Se wûn earder al de Ald-Meierspartij, de Jong Famme Partij en de Frouljus PC.