Deade brúnfisken spiele oan op Waadeilannen: "Er is meer aan de hand"

Fan de strannen fan It Amelân, Skiermûntseach en Flylân kamen meldings binnen en op it strân fan Skylge lizze der elts gefal seis. In fleantúch seach ek kadavers driuwen op de Noardsee. "Ze zijn niet vers, ze zijn al eerder doodgegaan", fertelt Skylger strânjutter Guus Schweigmann. "Dat betekent dat ze al eerder doodgegaan zijn. Door de harde wind zijn ze aangespoeld op de Wadden"

Dat der fisken oanspiele is net nuver, mar it tal is dat wol, seit Schweigmann. "Je komt wel regelmatig een dode bruinvis of dolfijn tegen. Maar zoveel, en ook tegelijk op de andere Waddeneilanden, dan is er meer aan de hand."

Epidemy?

Undersyk moat útwize wat der bard is. It soe kinne dat in ies brúnfisken yn de problemen kaam is of dat der in epidemy dwaande is. "We weten uit zeehondenland dat er één keer in de 10-20 jaar een epidemie komt", seit Schweigmann.

De kadavers wurde fan de eilannen helle en troch de Universiteit fan Utert ûndersocht.