Beitske Visser komt net yn aksje op Spa nei swiere crash

By de crash wienen seis koereurs belutsen. De auto fan Visser waard hurd yn de sydkant rekke troch in koereur dy't har net mear ûntwike koe.

Fia Twitter liet se witte dat se in soad pine hat, mar dat der neat brutsen is. "Dat wie wol hiel aaklik, mar ik tink dat ik in ingel op it skouder hie."

Wol nei Zandvoort?

De race fan sneontemiddei komt dochs te betiid foar Visser. "Ik ha wat pine, mar nei omstannichheden giet it goed. Zeker nei sa'n crash. Ik tink dat ik in hiel soad lok hân ha", seit Visser. Se hopet der nije wike, at der op it sirkwy fan Zandvoort racet wurdt, wol wer by te wêzen.