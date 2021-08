Joël de Jong springt net fier genôch foar in medalje: sechde

De Jong gie nei Tokio mei de hoop op in medalje. Mei in persoanliker rekôr fan 6,81 meter stie er tredde op de wrâldranglist.

Rekôrs

It goud gie nei de Súd-Afrikaanse Ntando Mahlangu, dy't mei 7,17 meter in wrâldrekôr sprong. Nûmer twa, Leon Schaeffer út Dútslân, helle mei 7,12 in Paralympysk rekôr. It brûns wie foar de Deenske Daniel Wagner, dy't 7,07 meter helle.

De Jong komt snein nochris yn aksje, dan docht er mei oan de 100 meter.