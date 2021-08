Joël de Jong baalt fan misrinnen medalje: "Er had meer ingezeten"

De Jong gie nei Tokio mei de hoop op in medalje. Mei in persoanlik rekôr fan 6,81 meter stie er tredde op de wrâldranglist. "Ik ben er ontzettend trots op dat ik hier mag staan. Ik zal eraan moeten werken om op dit soort wedstrijden stabieler te presteren."

De Harnzer wie oan it sykjen nei de perfekte sprong: "De ene keer zette ik iets te hard af. De andere keer was ik iets te voorzichtig. Het was niet stabiel genoeg vandaag."

Gefoel

Neffens De Jong is it in gefoel dat je kreëarje moatte en is ûnderfining dêr hiel wichtich by. "Het enige toernooi dat ik tot nu toe heb meegemaakt, is het EK. Veel teamgenoten van mij zijn al op een WK of zelfs al op een Paralympische Spelen geweest."

Hy follet oan: "Je ziet dat mijn concurrenten precies op het juiste moment heel ver kunnen springen."

Rekôrs

It goud gie nei de Súd-Afrikaanse Ntando Mahlangu, dy't mei 7,17 meter in wrâldrekôr sprong. Nûmer twa, Leon Schaeffer út Dútslân, helle mei 7,12 in Paralympysk rekôr. It brûns wie foar de Deenske Daniel Wagner, dy't 7,07 meter helle.

"De concurrentie heeft het vandaag uitstekend gedaan. Iedereen is als een malle boven zichzelf uitgestegen", sa seit De Jong.

De Jong komt snein nochris yn aksje, dan docht er mei oan de 100 meter.