Monumint foar deaberne poppen op Huzumer tsjerkhôf: "Om it in plakje te jaan"

It foel him op dat der safolle deaberne bern stiene yn it begraffenisboek. "Safolle bern, safolle ferhalen. Heiten en memmen dy't in trauma oprûn hawwe. Memmen dy't noch yn it kreambêd leine, wylst har berntsje meinommen waard. Heiten dy't sels in soantsje of dochterke begroeven en dêrnei te hearren krigen dat se mar wer gau oan it wurk moasten", fertelt Tangerman.

"De memmen hawwe it allegear ferswijd, soms praten se der noch mei de eigen bern oer, mar dat die de heit faak noait. Op lettere leeftiid komme de ferhalen nei boppe." Krekt dêrom is neffens Tangerman sa'n monumint belangryk. "Sjoch it as traumaferwurking. Om it in plakje te jaan."