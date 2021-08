Nije útfanhuzersfoarsjenning foar eilanners iepene by MCL yn Ljouwert

Foar bewenners fan de Fryske Waadeilannen wie it Ronald McDonald Hûs in útkomst, omdat eilanners net maklik hin en wer reizgje kinne. Hielendal net by in spoedgefal. De sluting wie dêrtroch foar eilanners in hurde klap.

Skylger Maaike Duursma socht sûnt de sluting nei in oplossing foar eilanners dy't by harren neisten wêze wolle. En dy is no fûn. Mei oare eilanners hat Maaike de ôfrûne perioade de stichting Ut en thús opset en in lokaasje socht, flakby it MCL. Freed wie de feestlike iepening fan de nije útfanhuzersfoarsjenning.