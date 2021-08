Medaljes foar Friezen op NK skeelerjen yn Heerde

De Friezen Ruurd Dijkstra, Berber Vonk en Maya de Jong ha freed medaljes pakt op it NK skeelerjen yn Heerde. Yn de ôffalkoers by de manlju wie it goud foar Dijkstra en by de froulju gie it goud nei Vonk. It sulver wie foar Maya de Jong en sy pakte ek it brûns op de 500 meter.