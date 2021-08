Omrop TIP: Beklimmers fan it flakke lân (diel 8): 'Bezint eer ge begint'

Besinningstoerisme

Hinne Wagenaar is dûmny yn Jorwert en inisjatyfnimmer fan Nijkleaster - in mienskip dy't siket nei nije wegen foar leauwen en spiritualiteit. Der is bûten Jorwert in âlde pleats oankocht dy't omboud wurdt ta in modern kleaster. Der sille fêste bewenners wêze, mar gasten binne ek wolkom. De Bêd & Brochje yn de tsjerke fan Skettens lûkt minsken dy't sykje nei spiritualiteit en besinning. Sy sliepe yn de toer en ite it moarnsbrochje yn de konsistoary. It rint as it spoar, it 'besinningstoerisme' sit yn 'e lift. It tsjerkebestjoer neamt de tsjerke 'Us Stille Misjonaris'.