CDA Fryslân wol nije wike opfolger deputearre Sander de Rouwe presintearje

It CDA moast op syk nei in opfolger foar Boalserter Sander de Rouwe, doe't dy troch de gemeenteried fan Kampen foardroegen waard as de nije boargemaster. Dat barde op 1 july.

De Rouwe sil yn oktober yn Kampen begjinne. Dat betsjut dat der tsjin dy tiid ek in nije deputearre wêze moat.

It CDA is al in skoftke op syk nei in opfolger foar De Rouwe. Dy opfolging is yn prinsipe foar in perioade fan twa jier oant de steateferkiezingen fan 2023.