Krityk op Wetterskip oer 'fytspaad lâns it Waad': "Gaat 'm echt niet worden"

It wetterskip sil der neffens Papenburg net oan ûntkomme om it 'paad lâns it Waad' op guon plakken te ûnderbrekken en oan fytsers te freegjen om binnendyks fierder te gean. "Fietsen langs het Wad is mooi. Mensen moeten dat ook kunnen beleven, maar plekken waar onaanvaardbare schade optreedt verdienen bescherming."

Tydlik ôfslute

Papenburg kin him bygelyks ek wat foarstelle by it tydlik ôfsluten fan it paad op kwetsbere mominten. "De wadvogels hebben net zo goed recht op bestaan als dat mensen recht hebben op recreatie."

It plan foar it fytspaad is noch net yn kalk en semint. Der wurdt noch oer praat. Krekt dêrom hat Papenburg argewaasje fan de foarstelling dy't it wetterskip jout fan de mooglikheid om 47 kilometer achterinoar lâns see te fytsen.

Noch trije ynringearkomsten

Papenburg kaam mei dizze reaksje op de earste ynringearkomst fan it wetterskip oer de nije seedyk yn Holwert. "Ik ben persoonlijk van Buitenpost hiernaar toe gekomen om het Wetterskip duidelijk te maken dat deze voorstelling van zaken niet klopt."

Der binne de kommende wike noch trije ynringearkomsten oer de fersterking fan it dykfak Koehoal-Lauwersmar. Dy binne yn Wierum, Peazens-Moddergat en De Westhoek.