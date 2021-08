Oane Galama wint ek yn Gryptsjerk, mar Bokma wint it klassemint

By de froulju hie Femke Rispens de fierste sprong. Sy kaam ta in ôfstân fan 14,27 meter. Marrit van der Wal helle de finale ferrassend net.

Van der Wal rûn ek de klassemintstitel mis. 106,70 meter wie net genôch foar de titel. Dy wie foar Tessa Kramer mei 106,80 meter.

Yn de oergongsklasse wie de oerwinning foar Age Hulder mei 17,37 meter. Dat wie hast in meter fierder as nûmer twa Folkert Veldstra (16,50 meter).

Persoanlik rekôr Smit

By de junioaren stutsen der twa boppe de rest út. Minne Smit hie in persoanlik rekôr mei 19,27 meter. Dat wie lykwols net genôch foar de oerwinning. Rutger Haanstra sprong noch twa sintimeter fierder (19,29 meter). Opfallend is dat beide junioaren fierder sprongen as de winner by de mânlju.

Yn it klassemint smite dat gjin oerwinning op foar Haanstra en Smit. Sy moasten it dwaan mei in twadde en tredde plak. De sân bêste sprongen fan Wisse Broekstra wienen nammentlik fierder as dy fan Haanstra en Smit.

Veenstra en Westert klassemintswinners

Germ Terpstra wûn by de jonges. Hy sette in ôfstân fan 16,53 meter del. Yn it klassemint einige hy as tredde. De titel wie foar Arend Veenstra. Douwe Abma einige as twadde op de ranglist.

By de famkes wie Hanneke Westert wer ris de bêste. Har 14,79 meter brocht har in komfortabele oerwinning. Ek yn it klassemint wie se in klasse apart. Har sân bêste sprongen wienen goed foar 106,08 meter. Dat is in nij Nederlânsk rekôr.