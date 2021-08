Twillingsus en mem fan Alyda Norbruis grutsk op sulveren medalje

Alyda ried yn de nacht fan tongersdei op freed om 03.00 oere de tiidrit oer 500 meter. Mem hie de wekker set om nei de tiidrit te sjen. "Se wie as lêste oan bar en in oantal konkurrinten sieten al ûnder de 40 sekonden. Ik hie der eins gjin hege pet fan op."

Alyda ried yn de lêste rit mei in tiid fan 39,002 lykwols nei it sulver. "Ik koe dêrnei net sa goed yn sliep komme."

Te spannend

Twillingsus Alyce waard op har wurk lokwinske troch har kollega's, mar hie de race sels noch net sjoen.

"Ik fûn it te spannend en bin op bêd gien. Fannemoarn bin ik direkt nei myn wurk gien en wist ik noch fan neat. Doe't myn kollega's my lokwinsken ha ik myn telefoan pakt en de race sjoen. Doe seach ik dat se sulver wûn hie en gong it dak derôf fansels."