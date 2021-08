'Heale moantsjes' tydlike oplossing foar steanfak yn Abe Lenstra Stadion

Hiel komfortabel foar de taskôgers is it net, want der wurde gjin stuoltsjes pleatst. "Die hebben we niet ten eerste. En ten tweede, al hadden we ze gehad, dan was het op korte termijn niet mogelijk om ze te plaatsen", leit algemien direkteur Cees Roozemond fan SC Hearrenfean út.

Neffens Roozemond giet it om in tydlike oplossing. "Omdat hierna ook het interlandweekend komt en een uitwedstrijd en we pas op 18 september weer thuis spelen, dus dan ook wat meer tijd hebben om verder te kijken hoe we dit structureler kunnen aanpakken."

By de wedstriid wêze

It wichtichste is dat de supporters yn it stadion wêze kinne, seit Roozemond. "Het is nog steeds een optie die we hebben boven het niet kunnen bijwonen van de wedstrijd. Het is even behelpen en roeien met de riemen die we hebben, maar we kunnen even niet anders."

De algemien direkteur sil neffens eigen sizzen ek op de tribune te finen wêze. "Ik zit vaak op het beton, want ik kom vaak eens even kijken. Ik ga overal zitten waar ik kan en ik ben heel blij dat we in ieder geval de wedstrijd kunnen zien. Ik moet heel eerlijk zeggen, de zitplaats doet me minder dan het zien van de wedstrijd."