Learlingen fan it RSG yn Snits massaal yn it spier foar in oar

Nei in start mei in DJ en muzyk wurde de learlingen op de skoalle mei workshops holpen om út te finen wêr't sy de wrâld mei helpe kinne. Dêrnei wurdt dat yn de praktyk brocht om de skoalle hinne troch bygelyks smoargens fan strjitte te heljen,of kontakt te sykjen mei âlderein dy't mooglik wat iensum binne.

Michelle van Vliet fan Young Impact: "Eigenlijk proberen we vandaag de jongeren te laten ervaren hoe het is om je talent in te zetten voor een ander of de maatschappij. Ze gaan gedurende de dag ontdekken wat ze belangrijk vinden."