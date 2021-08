PostNL wol ferhuzing sotearsintrum út It Hearrenfean noch hieltyd trochsette

De direksje wol dêrhinne, omdat de ferhierder fan it gebou op It Hearrenfean de hier opsein hat. Meiwurkers moatte dan folle langer reizgje, wylst se frijwat ûngaadlike wurktiden hawwe.

Neffens it fakbûn FNV is de ferhuzing nei Swol net needsaaklik, want der binne op It Hearrenfean wol lokaasjes dy't geskikt binne. It negative advys fan de ûndernimmingsried betsjut dat de direksje in moanne wachtsje moat mei it plan foar in ferhuzing nei Swol.

Yn de tuskentiid besjogge de FNV, ûndernimmingsried en personiel wat se noch dwaan kinne om de ferhuzing te kearen.