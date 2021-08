De earste Spelen foar para-atleet Joël de Jong; medaljekâns by fierspringen

Op de sprint stie de limyt foar de Paralympyske Spelen op 12,60 sekonden. Dy limyt hat Joël de Jong op in heale sekonde net helle. Wol ferbettere hy it ôfrûne jier syn tiid enoarm: fan 13,28 nei 12,65 sekonden. Mei dizze tiid is hy sânde fan de wrâld.

Neffens syn trainer is it dêrom net mear as terjochte dat Joël ek op dit ûnderdiel foar Nederlân útkomme mei. Foar Joël bleau it oant ein july spannend, pas doe krige hy definityf grien ljocht fan it NOC*NSF.

Medaljekandidaat by it fierspringen

By it fierspringen stiet hy mei in persoanlik rekôr fan 6,81 meter op it stuit tredde op de wrâldranglist. It poadium is dus yn teory helber. Achter him leit it fjild wol hiel ticht by elkoar, mar Joël is noch net útgroeid.

"Ik moet gewoon iets sneller in de aanloop om ook verder te kunnen springen en dat lijkt de goede kant op te gaan." It gat mei de nûmer ien en twa fan de wrâld is grut, mar wa wit. Joël is in jonge dy't tinkt yn mooglikheden.

Trainer Bonsen is it in grut talint fan Joël dat hy krekt oanfielt hoe't er de blade sa delsette moat, sa bûge moat, om der it measte út te heljen. Boppedat is hy net bang en is it ôfrûne jier syn oanrin in stik flugger wurden.