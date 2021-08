Henk de Jong lit him net ôfliede troch transfers en tinkt oan FC Twente-thús

Freed wurde der twa nije spilers medysk kard. De Bulgaarske middenfjilder Filip Krastev en ferdigener Maxim Gullit sille der sneon noch net by wêze as Cambuur tsjin Twente spilet. Wat kin De Jong fertelle oer it nije twatal? "Dêr kin ik noch neat oer sizze. Mar der sille wol twa jonge jonges by komme, dy't harren troch ûntwikkelje kinne. En foaryn moat der noch wat gebeure."

Camacho net nei Cambuur

Dizze wike kaam der noch in tebeksetter by. Cambuur wie folslein rûn mei Rafael Camacho, in Portugeeske oanfaller fan Sporting Lissabon. Mar om't it finansjeel geunstiger wie foar Sporting om him yn Portugal te ferhieren, komt Camacho net nei Cambuur.

"Sa hiene we noch in stik as fiif, mar dy sitte yn Ingelân by de earste achttjin", sa seit De Jong. Cambuur fierde petearen mei Cody Drameh, Crysencio Summerville (beiden Leeds United) en Jaden Philogene-Bidace (Aston Villa), mar dy meie net fuort fan harren klups. "Mar we binne oan de gong. It komt wol tichtby."