Bruinsma protestearret: finale 50 meter frije slach moat oerswommen wurde

Yn de finale einige Bruinsma krekt njonken it poadium, se waard fjirde yn in tiid fan 30,43. Bruinsma fûn lykwols dat de Sinese Li Guizhi har hindere. Se soe mei har earm trije kear oer de swimline kommen wêze. Dêrtroch rekke Bruinsma út koers.

It protest is takend troch de organisaasje. De finale moat no oerswommen wurde. It is noch net dúdlik wannear't dat barre sil.