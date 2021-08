Omrop TIP: Fierljeppen yn Gryptsjerk

Yn Gryptsjerk is de lêste fierljepwedstriid fan de reguliere kompetysje. Yn alle fiif kategoryen (manlju, froulju, junioaren, jonges en famkes) sille de klassemintswinners bekend wurde. Nei ôfrin witte we wa't de sterkste 48 ljeppers wurde dy't nei it FK yn Winsum ta meie op sneon 4 septimber.

Omrop Fryslân is derby mei in livestream, fan 18.30 oere ôf. Mei kommentaar fan sportferslachjouwer Freark Wijma en âld-topljepper Hannes Scherjon. It is te folgjen fia de webside, de app en Youtube.