Oprop Fryske Steatefraksjes: "Creëer extra plekken om asielzoekers op te vangen"

De Fryske fraksjes dogge dy oprop, om't se foarkomme wolle dat der daliks needlokaasjes oanwiisd wurde moatte. "Als we nu niets doen, zitten de locaties van het COA naar verwachting binnen enkele weken vol. Dan moeten asielzoekers worden opgevangen op plekken die daar niet voor bedoeld zijn, zoals sport- en evenementenhallen", skriuwe de fraksjes.

De need is heech by it COA, it Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, se ha grut ferlet fan ekstra opfangplakken, no't de flechtlingestream wer oan it tanimmen is.