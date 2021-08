Waddenvereniging poerlilk oer ynstimming minister mei gasboarringen by Ternaard

As alles neffens plan ferrint, kinne de boarringen yn 2023 begjinne. Mar of dat ek slagget, is noch mar de fraach. Natuerorganisaasjes ha al oankundige nei de rjochter te stappen.

It gasfjild leit oan de noardkant fan Ternaard ûnder it Waad. De natuerorganisaasje is ferbjustere oer it beslút fan de minister. "Een soort mengeling tussen ongeloof en woede. Hoe kan je in 2021 nog denken dat het oppompen van fossiele brandstoffen goed is voor onze toekomst?", seit Frank Petersen fan de Waddenvereniging.

"Klimaatverandering vraagt van alles en iedereen grote aanpassingen, roept het kabinet de hele tijd. En ondertussen beslist de minister van Economische Zaken dat de NAM waarschijnlijk aardgas mag winnen onder het mooiste natuurgebied van Nederland en een werelderfgoed waar we allemaal ontzettend trots en dol op zijn."