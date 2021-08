Simmerblog: Simmer yn Ald- en Nijhoarne

Njonken it bekende Flaeijelfeest hawwe Ald- en Nijhoarne neffens Jappie Kuiper alles watst nedich hast yn in doarp. "Foar de leefberens yn it doarp is in hiel soad nedich, en wy ha in hiel soad dingen dy't dêr ta bydrage kinne. Wy ha in supermerk, wy in húsarts, wy ha in doarpshûs wat goed draait en dat is ek al hast unyk yn dizze tiid. Wy ha in bloeiende sportferiening Udiros, in moaie sporthal, brânwar, ambulânse, wy ha twa skoallen."

Natuergebiet mei heide

By it twillingdoarp leit boppedat in natuergebiet de Kiekenberg. "Dêr is noch in stikje heide. It is net sa grut, mar it is heide, sa't dat eartiids wie. It is wat gloaiend, de Kiekenberg. It is wat heger, noch in stikje sa't dat eartiids wie, as lyts jonkje boarten wy dêr altyd."