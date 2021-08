Learkrêft dy't viral gie op sosjale media skriuwt boek oer lockdown-skoaljier

It filmke taaste de dosint sichtber yn it moed. "Dat studenten zoiets bedenken en doen is goud." Aydemir fynt it bysûnder dat Berghoef yn waar en wyn ferskate kearen boeken op de fyts fan Drachten nei It Hearrenfean brocht. "Hij heeft me echt aan het lezen gekregen, want dat deed ik eerst niet."

Leafdesferklearring oan it ûnderwiis

Conrad Berghoef beskôget syn boek as in leafdesferklearring oan it ûnderwiis, mar dan wol oan 'echt onderwiis in de klas'. "Ik hoop dat we het ook kunnen lezen als document over een tijd die hopelijk achter ons ligt." Hy hopet ek dat it ûnderwiis as lêste oan bar is, yn it gefal dat der dochs wer nije coronamaatregels nommen wurde moatte.