Cambuur ticht by oanlûken Bulgaarske middenfjilder Krastev en ferdigener Gullit

Beide spilers wurde freed medysk kard yn Ljouwert. As alles goed ferrint, wurde se hierd fan harren klups. Krastev is in middenfjilder en stiet ûnder kontrakt by it Belgyske Lommel. Gullit fuotballet foar AZ en kin ynset wurde as linker ferdigener en linker sintrale ferdigener.

De kans is lyts dat it twatal sneon al meidwaan kin tsjin FC Twente. Dat hinget fan de medyske keuring ôf en oft se op tiid ynskreaun wurde by it fuotbalbûn KNVB.



Direkteur Gerald van den Belt dy't by de ôfwêzigens fan technysk manager Foeke Booy de technyske saken by SC Cambuur docht, koe freedtemoarn noch net reagearje.