FIDEO: Op camping Het Wad op de Ofslútdyk 'ken en helpt elkenien elkoar'

Greta Volders is foarsitter fan Zeehengelsport- en kampeervereniging 'Het Wad' en leit út wat de camping sa bysûnder makket: "Je zou het niet zeggen dat het hier zo speciaal is. Er is geen water of riool en pas sinds kort elektriciteit. Maar er is vrijheid, gezelligheid, saamhorigheid. Hier kent iedereen elkaar, helpt elkaar. Er staan soms wel vier generaties op de camping."

De 91-jierrige Hayo Kloen is de langst sittende kampearder. Sa'n sechtich jier lyn kaam er hjir foar it earst. "Ik had in een boekje gelezen dat je hier lekker kon vissen. En ik ben er gebleven", fertelt er. Tsjintwurdich wurdt der gjin fisk mear fongen, mar Hayo is altyd bleaun. "Dit is mijn leven, mijn alles."

Ien grutte famylje

De kampearders foarmje ien grutte famylje. Se ha mei-inoar in loads boud, dy't brûkt wurdt as kantine. Yn it fakânsjeseizoen spylje se kaart en bingo. De bingojûnen wurde fersoarge troch Jannie Norder. Grutsk lit se de prizekast sjen. "Hier is ook een speciaal hoekje met spullen voor de kinderen, voor de kinderbingo", fertelt se.

Alhoewol't de omjouwing flink yn ûntwikkeling is, binne der gjin plannen om wat mei it gebiet fan de camping te dwaan. Foarearst steane de kampearders noch mei in soad wille midden op de Ofslútdyk.