Kening op besite by De Tiid yn Boalsert: in race tsjin de klok

Bûten binne strjitlizzers dwaande. Binnen skilders, timmermannen en ynstallateurs. Direkteur-bestjoerder Pascal Arts wennet hast yn it âlde stedhûs fan Boalsert. Hy is bestjoerder fan it museumdiel, fan de VVV en de hoareka yn it gebou. Fierders krije de biblioteek, gemeenteloket en it gemeente-argyf ek in plak yn it kompleks.

Sân dagen yn de wike is Arts dwaande om foar 7 septimber alles klear te krijen. It oranjebitter bliuwt foarearst yn de flesse, want der moat noch in soad gebeure.

Gjin twivel, wol soarch

Twivel oer oft it allegear slagget, dêr docht de direkteur net oan. Grutste soarch is op it stuit de elektroanika. Tink oan bygelyks de levering fan de skermen dy't yn it museumdiel fan it gebou komme.

De ynstallaasje fan dy skermen wurdt útsteld nei in lettere faze fan it projekt. Arts hat it leaver oer wat der al hast klear is, as oer wat der allegear noch barre moat.