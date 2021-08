Rixt van der Horst giet yn Tokio foar goud; de iennige priis dy't noch ûntbrekt

"Moai dat jimme der binne, ik jou krekt efkes myn hynder Finsley wat te iten," seit Rixt van der Horst as wy de maneezje binnen rinne. Van der Horst is yntusken ferhuze nei Veldhoven (Brabân). Sy is drok dwaande yn de tarieding foar Spelen. Op freed 27 augustus sil sy foar it earst los. It wurde har twadde Spelen. Fiif jier lyn helle sy yn Rio twa kear brûns en ien kear sulver.

Hynders yn karantêne

Goud ûntbrekt dus noch. "Dêr gean we no wol echt foar," seit se wylst se Finsley út it hok hellet om him klear te meitsjen foar in nije rit. "It foardiel is dat ik al in Spelen meimakke ha. Ik wol no benammen genietsje. Dat ha ik foarige kear net sa bewust dien. As je dat dogge, dan komt de prestaasje fansels wol."

Mar no spilet corona ek in rol. "Dat is wol dreech. De hynders moatte sels in pear dagen yn karantêne. Wit net oft it helpt, mar alles is meinommen. Der sil gjin publyk wêze, dat kin noch wol raar fiele."