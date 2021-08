Bruinsma rekket titel kwyt, mar kin libje mei sulver: "Ik ha alles jûn"

Fiif jier lyn pakte de swimster út Wommels op de Spelen yn Rio de Janeiro fiif medaljes: twa kear goud, ien kear sulver en twa kear brûns. Yn Tokio komt se de kommende dagen op nochris fjouwer ôfstannen yn aksje. Se wol op alle ôfstannen in medalje pakke.

Dat Pagonis tongersdei te sterk wie, fernuvere de 20-jierrige Bruinsma net. "It gat is hiel grut. Ik wist dat se in goede tsjinstanner wie, se hie alris hurder swommen as my."