Tarieding reedriders op Spelen yn 'e hobbel: "Sûnder faksin stiest mei 3-0 achter"

It wurdt in drege tiid foar de riders. "De sporters libje yn in wrâld dy't hieltyd mear iepen giet. Mar de atleten moatte noch hieltyd yn in 'bubbel' libje. Want as je it firus by je drage, dan meist net reizgje. Riders moatte dus hiel strang wêze, hielendal as de toernoaien tichterby komme. Mûlkapkes op dwaan en net nei freonen en famylje."

Dêr moatte de riders noch wol in stap yn sette, sjocht De Vries. "De measten libje net mear sa foarsichtich, dat moat eins wol."

3-0 achter sûnder faksin

En yn oanrin nei de Spelen, takom febrewaris yn Sina, wurdt it hielendal spannend. "Sina is der hartstikke hurd yn", neffens De Vries. "Se meie sporters net wegerje as dy net faksinearre binne, mar se meitsje it je dan net maklik. Dus dat sis ik ek tsjin de riders: tink dêr ek oan ast twivelest oer in faksin. Want sûnder faksinaasje kinst foar drege situaasjes komme te stean. En dan bist miskien op de Spelen, mar dan stiest al mei 3-0 achter en kinst net prestearje."