Hiswa-Recron ropt op om coronastipe langer troch te setten

"Fryslân hat in hiel goed seizoen hân, en dat wie ek sa yn Seelân", seit Jan IJben, wettersport-ûndernimmer yn Heech en bestjoerslid fan Hiswa-Recron.

"Mar as Hiswa-Recron binne we der foar de hiele sektor en ek foar hiel Nederlân. Der binne sektoaren dy't flink pech hân hawwe troch corona, tink oan groepsakkommodaasjes en bedriuwen dy't útstapkes organisearje foar groepen. Dy hawwe it dreech. Ek de kustgebieten yn Noard-Hollân ha it net fantastysk dien."

Yn de winter trochgean mei stipe

As de stipe net oanhâldt, tinkt IJben dat it likegoed noch misgiet mei guon bedriuwen. "It 'tij is aan het keren' sis mar, mar we fine it noch te betiid om mei de stipe op te hâlden. Lit it de winter noch trochrinne en sjoch dan takom jier yn de maitiid wer, dat is ús ynstek."

IJben ferwachtet wol dat Den Haag nei de oprop harkje sil. "De rekreaasjesektor is belangryk yn Nederlân en ekonomysk fan belang."