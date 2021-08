Tentoanstelling oer Amerikaanske pleatsen yn Fryslân

Foarútstribjende boeren stribben yn it begjin fan de tweintichste iuw nei fernijing en modernisearring fan har agraryske bedriuwen en bedriuwsgebouwen. Sa kamen der nije typen, lykas it Amerikaanske type. Se wike ôf fan gongbere types wat ynrjochting fan stâlen en skuorren oangiet.

Fan dit type binne tusken 1923 en 1937 yn totaal 16 pleatsen boud. Se stean hast allegear yn Fryslân. By Skarsterbrêge waard yn 1923 it earste eksimplaar boud. Dêrby gie it om ferbettering fan de hygiëne, it wolwêzen fan it fee, in goed stâlklimaat, de bestriding fan tuberkuloaze, brânfeilichheid en in effisjintere bedriuwsfiering.